Verlobung unter Verschluss: Warum Zsolt Cseke alle außen vor ließ
Selbst sein engster Freund wusste nichts davon: Warum hielt Zsolt Sándor Cseke seine Verlobung geheim?
Zsolt und seine Verlobte Anna-Lena bei dem vermeintlichen “Pärchenshooting”.
© Instagram / _simplyannalena_
Als Zsolt Sándor Cseke (37) auf Instagram seine Verlobung mit Anna-Lena verkündete, rechnete damit kaum jemand. Glückwünsche strömten herein, doch hinter den Kulissen herrschte zunächst Verwunderung. Denn selbst sein engster Freund und Podcast-Partner Alexandru Ionel (31) erfuhr nicht von dem Antrag – sondern genauso wie alle anderen über Social Media. Doch wie kam es dazu?
Zsolts Schweigen im Detail
Als Alexandru Zsolt in deren gemeinsamen Podcast “A bis Z” nach dem Grund fragt, wich er zunächst aus. Statt einer klaren Begründung erinnerte er Alex lachend: “Du hast mir nicht zugehört.” Zsolt hatte ihm zwar vor einiger Zeit von seinen Überlegungen zur Verlobung erzählt, die konkreten Schritte aber komplett verschwiegen.
Dass er selbst vertrauten Personen nichts anvertraute, legt den Schluss nahe: Zsolt wollte offenbar jedes Risiko ausschließen, dass die Nachricht vorzeitig durchsickert. So blieb der Antrag bis zuletzt eine echte Überraschung.
“Ich fühle mich wie ein Verwandter 8. Grades”
Alex machte seinem Erstaunen jedoch Luft und eröffnete die Folge mit den Worten: “Du Verräter!” – ein Satz, der gleichzeitig scherzhaft und ernst gemeint klang.
Noch deutlicher wurde seine Überraschung, als er betonte: „Ich fühle mich wie ein Verwandter 8. Grades.“ Dass einer seiner engsten Freunde nicht eingeweiht war, zeigte, wie konsequent Zsolt seine Pläne geheim hielt.
Fotoshooting oder Antrag? Zsolts perfekte Überraschung
Immerhin erzählte er seinem Freund nachträglich, wie der Antrag so abgelaufen ist: Zsolt kam auf die Idee, zur Hotelrezeption zu gehen und nach einer geplanten Einladung für die beiden zu fragen – offiziell sollte es um ein Fotoshooting für Urlaubsbilder am Strand gehen, doch hinter diesem vermeintlich alltäglichen Ausflug verbarg sich die geplante Verlobung.
“Am Ende des Tages gabs den Antrag”, berichtet Zsolt trocken und lässt durchscheinen, wie perfekt seine Überraschung inszeniert war. So wurde aus einem harmlosen Strandtag ein unvergesslicher Moment voller Emotionen.
Was Zsolts Vorgehen deutlich macht
Eine klare Erklärung für seine Geheimniskrämerei lieferte er nicht. Doch sein Verhalten deutet darauf hin, dass er den Antrag zu einem einzigartigen Moment machen wollte – frei von äußeren Einflüssen. Dass selbst engste Freunde überrascht wurden, zeigt, wie konsequent er dieses Ziel verfolgt hat. Am Ende bleibt ein Antrag, der genau deshalb so besonders wirkt: weil niemand ihn kommen sah.
Spotify: “A bis Z – Mit Alexandru und Zsolt”
Instagram / zsolt_cseke