Verona Pooth: Alles für die Steuern? Darum ist sie wirklich ausgewandert!

Von einer endgültigen Auswanderung will Verona trotzdem (noch) nicht sprechen. „Wir sind eben für eine gewisse Zeit nach Dubai gegangen“, erklärte sie gegenüber der Bunten. Wie lange das Abenteuer dauern wird, steht in den Sternen. Klar ist nur: Während Verona und Rocco ihr neues Leben im Wüstenparadies genießen, pendelt Ehemann Franjo zwischen Düsseldorf und Dubai. "Einmal im Monat kommt Franjo nach Dubai, und ich bin wegen Drehterminen und TV-Projekten einmal im Monat in der alten Heimat", so Pooth ebenfalls in der Bild. Für Rocco ist es dagegen schon jetzt ein echter Traumstart – denn er ist der heimliche Star des Umzugs. Mit gerade einmal 14 Jahren! Und wie sagt man so schön? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.