Verona Pooth: Alles für die Steuern? Darum ist sie wirklich ausgewandert!
In Dubai locken Sonne, Luxus und satte Steuerersparnisse – doch was steckt wirklich hinter Veronas radikalem Schritt? Die ganze Wahrheit hier!
Fans lieben Verona Pooth für ihre echte, emotionale Art bei ihren Shows – ihr Abschied in Richtung Dubai dürfte deshalb nicht ohne Tränen verlaufen sein.
Luxus, Sonne und satte Steuerersparnisse – bis zu 40 Prozent mehr vom Einkommen können Stars und Influencer in Dubai behalten. Kein Wunder also, dass immer mehr deutsche Promis ihrer Heimat den Rücken kehren. Jetzt hat es auch Reality-TV-Moderatorin Verona Pooth erwischt, die aus dem Fernsehen kaum wegzudenken ist! Wie sagte Verena einst so schön: „Da werden Sie geholfen“ – und in Dubai wohl gleich doppelt.
Doch ist die gebürtige Hamburgerin wirklich nur wegen des Geldes und des Luxus in den Flieger gestiegen? Die Antwort lautet: Nein! Mit im Gepäck ist ihre Familie, die gemeinsam mit ihr ein neues Kapitel aufschlägt. Und einer strahlt dabei besonders: ihr 14-jähriger Sohn Rocco, der den Umzugsplan überhaupt erst ins Leben rief!
Verona Pooth wandert aus: wegen Sohn Rocco!
Der wahre Grund für Verona Pooths Neustart in Dubai überrascht alle! Nicht das Geld, sondern ihr jüngster Sohn Rocco ist die treibende Kraft. Eigentlich wollte der Teenie ein Austauschjahr in den Emiraten verbringen – ganz allein. Für Verona kam das aber nicht infrage: „Ich wollte ihn nicht alleine gehen lassen. Also habe ich gesagt: ‚Ich begleite dich und wir genießen diese intensive Prime Time zusammen‘“, verriet sie im Gespräch mit der Bild. Statt also nur den Koffer fürs Ausland zu packen, nahm die Moderatorin gleich die ganze Familie mit.
Von einer endgültigen Auswanderung will Verona trotzdem (noch) nicht sprechen. „Wir sind eben für eine gewisse Zeit nach Dubai gegangen“, erklärte sie gegenüber der Bunten. Wie lange das Abenteuer dauern wird, steht in den Sternen. Klar ist nur: Während Verona und Rocco ihr neues Leben im Wüstenparadies genießen, pendelt Ehemann Franjo zwischen Düsseldorf und Dubai. "Einmal im Monat kommt Franjo nach Dubai, und ich bin wegen Drehterminen und TV-Projekten einmal im Monat in der alten Heimat", so Pooth ebenfalls in der Bild. Für Rocco ist es dagegen schon jetzt ein echter Traumstart – denn er ist der heimliche Star des Umzugs. Mit gerade einmal 14 Jahren! Und wie sagt man so schön? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.