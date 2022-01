Verona Pooth: Nervenzusammenbruch! Sie kann einfach nicht mehr!

"Das ist mein Zuhause, und natürlich möchte ich dieses Gefühl auch nicht verlieren. Aber wenn man weiß, dass hier fünf Verbrecher im Haus waren, das steckt schon in den Knochen und auch in der Seele", offenbart Verona nun gegenüber "Prominent" und ergänzt: "Man ist total belastet. Ich merke einfach, wie angespannt ich bin. Obwohl ich versuche, den ganzen Tag normal meinem Ding nachzukommen, bin ich trotzdem angespannt. Also sobald hier einer klopft oder einer mal lauter mit mir spricht, zucke ich immer gleich zusammen." Traurige Worte, die zeigen: Verona hat den Einbruchsschock nach wie vor nicht überwunden. Kein Wunder, dass sie und Franjo jetzt auch alles dafür machen, um das Sicherheitssystem ihrer Villa aufzurüsten. So fügt Verona abschließend hinzu: "Der kleine Rocco, der schläft bei uns, bei mir und Franjo. Die Türen sind offen. Diego hat sein Zimmer nebenan. Wir haben Notknöpfe am Bett, da kann man sofort draufdrücken, dann ist innerhalb von drei Minuten die Polizei da. Wir haben schon angefangen, aufzurüsten mit Überwachungskameras und so weiter." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Pooths diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen können...