Verona Pooth: Für die richtige Summe macht sie jetzt wirklich alles!

In der Show musste die 53-Jährige einiges über sich ergehen lassen. Ihr ganz persönlicher Albtraum? 20 Minuten "Brother Loui" von Modern Talking in Dauerschleife. Genau dieses Schicksal ereilte sie jetzt in der Show. Die Gründe für ihre Abneigung liegen auf der Hand. Wer hört schon gerne die Musik des Ex-Gattens? Verona Pooth war schließlich ganze vier Wochen mit Dieter Bohlen verheiratet. Sie selbst fand klare Worte zu der Aufgabe, die sie wacker durchstand: "Das ist die Todesstrafe". Da es für Verona ihre erste Teilnahme an "Joko & Klaas gegen ProSieben" war, konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb gegen Joko und Klaas nicht verdrücken und gibt preis was sie nun letztendlich zu ihrer Show-Teilnahme motiviert hat: