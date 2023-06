Verona Pooth: Protz-Show! Schlägt sie jetzt endgültig über die Stränge?

Neben unzähligen Geschenken präsentierte die 55-Jährige ihrem "Roccolito" eine selbst designte Torte mit Marzipan-Sneaker vom Düsseldorfer Luxus-Konditor "Sugarbar" (ab 150 Euro aufwärts), danach ging’s mit der gesamten Geburtstagsgesellschaft nicht etwa zum Topfschlagen, sondern zum Paintballschießen und später in ein eigens angemietetes Burger-Restaurant – da kamen ganz schnell einige Hunderter zusammen. Doch für Verona ist das ganz normal: Ausufernde Kinderpartys haben bei ihr schließlich Tradition. Da werden schon mal putzige Alpakas (!) in den eigenen Garten gekarrt, Philipp-Plein Sneaker (ca. 400 Euro) auf den Gabentisch gelegt und Gäste zur Kartbahn gekarrt. "Das ist doch nicht normal!", heißt es deshalb auf Instagram, wo Verona die Bilder der Mega-Partys stolz postet. "Ist das nicht ein bisschen übertrieben für einen Kindergeburtstag?", fragt eine Mutter via Instagram. Ein anderer Follower sorgt sich: "Wie will man das noch steigern? Stellst du deinen Kids zum 18. einen Ferrari vor die Tür?"

Berechtigte Frage, denn die Erwartungen des kleinen Rocco werden mit den Jahren sicher noch größer. Doch Verona scheint das nicht nachdenklich zu machen. Sie geht völlig auf in ihrer Rolle als Party-Planerin. Und ist damit ja schließlich auch in bester Gesellschaft: In Promi-Kreisen entwickeln sich Kindergeburtstage mittlerweile zum Wettstreit betuchter Muttis. Aber dabei nicht über Ziel hinauszuschießen, braucht Fingerspitzengefühl...

