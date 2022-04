Verona Pooth: Trauriges Familiendrama! Wie lange hält sie das noch aus?

Es muss ein Schock für Verona Pooth gewesen sein, als sie erfuhr, dass ihr ältester Sohn San Diego vom Training an seiner Sportschule in Florida suspendiert wurde. Doch was war geschehen?

San Diego besucht seit letztem Jahr die international anerkannte IMG Academy, um seine Karriere als Profi-Golfer voranzutreiben. Doch die renommierte Elite-Sportschule fordert den Schülern viel ab und hat ein strenges Regelwerk. Doch diese Regeln scheint der Sohn von Verona Pooth nicht so ernst zu nehmen, wie sich jüngst zeigte.

Um an einem Turnier teilzunehmen, besuchte San Diego die Stadt Tampa. Doch statt den Abend nach dem Golfspiel in der Unterkunft zu verbringen, wollte der 18-Jährige lieber mit seinen Kumpels einen Burger essen gehen. Das brachte allerdings krasse Konsequenzen mit sich! Denn die Jungs hielten sich nicht an die Regel, spätestens um 21 Uhr zurück in der Unterkunft zu sein und das bedeutete: Rausschmiss!

Für den Sohn von Verona Pooth eine Katastrophe, denn durch die Suspendierung kann San Diego nicht mehr am Training teilnehmen. Zum großen Überfluss stehen im Mai auch noch die Abschlussprüfungen an, auf die sich der 18-Jährige eigentlich vorbereiten müsste. Ziemlich bitter für den Sportler...

Doch was sagt Mama-Pooth zu dem ganzen Trubel? Sie bleibt gelassen und findet: "Ich bin froh, dass Diego kein Streber ist, sondern Ecken und Kanten hat." Immerhin steht seine Mutter hinter ihm...