Verona Pooth: Trennung! Sie kann ihren Schmerz nicht länger verheimlichen

Laut Verona ist es für sie nach wie vor alles andere als leicht, dass ihr ältester Sprössling bereits das heimische Nest verlassen hat. So offenbart sie nun gegenüber "RTL": "Natürlich vermisse ich Diego, aber wir haben heute Morgen schon ein bisschen geschrieben. Und ich bin ja auch kein Kind mehr. Er ist in Miami, weit weg, da kann ich ja jetzt nichts machen." Doch damit nicht genug! Wie es scheint, haben Sohn Diego und Papa Franjo ein ganz besonders enges Verhältnis zueinander, weswegen Verona manchmal außen vor ist: "Er bespricht alles mit Franjo. Ich bin gar nicht existent, glaube ich. Also er ruft mich fast nie an, ab und zu haben wir mal FaceTime." Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Verona wünscht sich definitiv mehr Kontakt zu ihrem Sprössling! Ob San Diego Verona ihr diesen Wunsch wohl erfüllt? Wir können gespannt sein!