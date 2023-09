Verona Pooth & Dieter Bohlen: Nach 27 Jahren Zoff - Jetzt geht es um ihre Kinder

Der Nachwuchs steht den einst verbandelten Elternteilen an Ehrgeiz jedenfalls in nichts nach – beide wollen in den Vereinigten Staaten so richtig durchstarten: Veronas Ältester San Diego strebt eine Karriere als Golf-Profi an, weilt zu diesem Zweck schon seit längerem in den USA. Und nun zog Dieters Sohn Maurice Cassian nach und verlegte seinen Lebensmittelpunkt nach New York, wo er nun einen Vollzeitjob beim Magazin "Revista Gente" angetreten hat.

Mit seinen gerade mal 18 Lenzen hat Maurice Beachtliches vorzuweisen: Er spricht vier Sprachen, zeigt sich auf seinem LinkedIn-Profil ambitioniert, interessiert und politisch engagiert. "Ich fühle mich in einem schnelllebigen Umfeld wohl, in dem Innovation und Kreativität geschätzt werden", preist er sich routiniert an und betont: "Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln." Klingt fast so, als hätte der Poptitan-Spross im Duell der Promi-Söhne die Nase vorn – doch das kann täuschen, denn auch Veronas Erstgeborener hat schon viel erreicht – und noch viel mehr vor in Amerika: Er wolle in den nächsten Monaten so viele Turniere wie möglich absolvieren, und seine Ziele klingen ähnlich hochgesteckt wie bei Maurice: "Ich möchte mich weiter entwickeln, meine Zeit gut nutzen und der beste Golfer sein, der ich sein kann." Man darf also gespannt sein, wer in diesem Duell der Erfolgs-Gene am Ende triumphiert: die stolze Mama – oder der stolze Papa.