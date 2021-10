Verona Pooth & Ehemann Franjo Pooth: Trennung! Nach 18 gemeinsamen Jahren sind die Koffer gepackt!

"Ich sage es ganz offen, Franjo leidet zehnmal mehr als ich. Also ein Wort so: 'Wie geht es Diego?', dann haben seine Augen sofort eine andere Farbe. Ihn nimmt es echt mit. Und ich habe gesagt: 'Aber Franjo, warum denn?' Und dann sagte er: 'Das ist mein Wingman', er meint damit, 'das war unser Ding'", offenbart Verona nun gegenüber "RTL"-"Exclusiv". Oh je! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben der Pooths geben! Kein Wunder somit, dass Papa Franjo sein Augenmerk jetzt noch mehr auf den jüngeren Sohn Rocco legt. So ergänzt Verona: "Also der wird so was von abgeknutscht und kriegt andauernd Sneaker bestellt von Franjo, der kann die Kartons gar nicht so schnell öffnen."

Ob uns Verona in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Infos dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...