Verona Pooth & Franjo Pooth: Ehe-Aus! Sie kann seine Spielchen nicht länger ertragen

Kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, kündigte Franjos Unternehmen auf seiner Internetseite eine werbeträchtige Spendenaktion für die UNO-Flüchtlingshilfe e.V. an: Im Zeitraum vom 6. bis zum 13. März sollten zehn Prozent jedes Bestellwerts an die Organisation gehen. Allerdings war die Kooperation laut Flüchtlingshilfe-Sprecher Marius Tünte überhaupt nicht abgesprochen. So weit, so peinlich, aber es kommt noch schlimmer: "Bis heute ist keine Spende der Pacific Healthcare AG auf unser Spendenkonto eingegangen", erklärte Tünte gegenüber dem Magazin "Bunte".

Damit hat die ganze Aktion ein übles "Geschmäckle", das böse Erinnerungen bei Verona wecken dürfte. Denn es ist nicht das erste Mal, dass ihr Mann in turbulente Business-Gewässer gerät: Vor knapp 20 Jahren gründete Franjo die Maxfield GmbH, die hauptsächlich MP3-Player vertrieb. Damit traf das Unternehmen den Zeitgeist, die Verkaufszahlen waren zunächst zufriedenstellend, doch dann wendete sich das Blatt. Wegen Überschuldung musste die Firma 2008 schließlich Insolvenz anmelden. Dafür wurde Franjo in Düsseldorf vor Gericht gestellt und unter anderem wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr zu einem Jahr Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 100.000 Euro verurteilt.