Verona Pooth & Franjo: Sie haben sich nichts mehr zu sagen

Erst kürzlich verriet die Werbe-Ikone, dass sich vieles im Alter ändert, auch die Liebe zum Partner – in ihrem Fall Franjo: "Die Kinder ziehen aus, die Eltern sterben. Man fragt sich, ist der Partner, mit dem man so lange zusammen ist, eigentlich noch die große Liebe oder einfach nur der beste Freund geworden? Was hat man alles gemacht in diesem Leben?"

Die Gedanken über die zweite Lebenshälfte hat die Unternehmerin jetzt in einem Ratgeber festgehalten: "Die Super MILF. Werde auch du eine Super Mitten Im Leben Frau". Dabei steht der Begriff "MILF" bei ihr nicht im Zusammenhang mit seiner sexistischen Bedeutung, die frei übersetzt heißt: Mutter, mit der in die Kiste hüpfen würde. Denn Verona sagt: "Es stimmt, ich bin eine MILF. Ich bin sogar eine Super-MILF. Bei mir bedeutet das aber: eine Super-mitten-im-Leben-Frau, da ich mich jetzt in meiner Lebensmitte befinde. Ich muss mir meine Zeit gut einteilen, das Leben ist endlich."