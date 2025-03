Verona Pooth: Warum sie ihren Sohn Diego nicht bei "Let's Dance" unterstützt

Diego Pooth (21) stellt sich aktuell einer neuen Herausforderung und kämpft bei "Let's Dance" um den Titel "Dacing Star 2025"! Gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (37) tanzte sich der Sohn von Verona (56) und Franjo Pooth (55) bereits in die Herzen der Zuschauer:innen. In der ersten regulären Show am letzten Freitag (28. Februar) konnte das "Team Smarties" sowohl Jury als auch Publikum von sich überzeugen und ganze 19 Punkte sammeln. Doch eine war nicht da, um Diego anzufeuern: Mama Verona! Warum sie nicht im Studio sein konnte, verrät die 56-Jährige auf Instagram.