Verona & Franjo Pooth: Drama im Familienurlaub! Sie haben sich nichts mehr zu sagen

Sie haben sich nichts mehr zu sagen

Eigentlich! Doch im Hause Pooth sorgt dieser Luxus für Langeweile. Ohne sich eines Blickes zu würdigen, sitzen Verona, Ehemann Franjo und Sohnemann Diego beim Mittagessen in Palma de Mallorca. Sie redet ununterbrochen in ihr Handy, Sohnemann spielt auf dem seinen – und Franjo starrt Löcher in die Luft.

Von Urlaubslaune und angeregter Kommunikation keine Spur. Möglichkeiten, warum das an diesem Tag so ist, gibt es viele. Vielleicht haben sich die drei unter der Sonne Spaniens heute einfach nichts zu erzählen. Vielleicht sind sie müde. Oder es gab vorher Streit. Schließlich ist Diego erst vor wenigen Tagen aus seinem Golfinternat in Amerika geflogen.

Vielleicht sind die Pooths aber auch einfach blind dafür, wie gut es ihnen geht. Nur wenige können sich einen Ausflug nach Spanien mit allem Luxus leisten. Doch wenn Überfluss Normalität wird, ist Freude zu empfinden schwierig …

