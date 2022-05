Victoria Beckham: Krankhafter Beautywahn

Bei aller Rührung – so was schlägt aufs Gemüt! Und vermutlich nicht nur, weil das erste von vier Kindern jetzt endgültig eigene Wege geht. Sondern auch, weil der natürliche Lauf der Dinge Vic (48) schmerzhaft vor Augen führt, dass auch sie trotz Dauer-Diät und literweise grünen Smoothies nicht jünger wird! Und als Nächstes macht ihr frisch vermählter Sohn sie womöglich noch zur Oma … Herrje, höchste Zeit für eine optische Verjüngungskur! Dachte sich wohl die Designerin. Und machte sich jetzt auf ins "Palace Merano" in Südtirol, wo man mit Vitamin-Infusionen, Ozon-Behandlungen und Lymph-Massagen den erschlafften Zellen auf die Sprünge helfen will. Denn "Älter werden klingt einfach nicht gut", gab Victoria mal zu. Natürlich hat das Anti-Aging-Spektakel seinen Preis: Satte 10 000 Euro kostet eine Woche in dem 5-Sterne-Kasten! Immerhin: Der morgendliche Malzkaffee ist inklusive … Und der hat eine „entzündungshemmende Wirkung und viele Antioxidantien“, weiß Posh. Wenn’s hilft …