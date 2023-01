Victoria Beckham: Peinliche Lüge enthüllt

Strahlender Teint, straffe Haut, feine Konturen – Victoria Beckham sieht seit Jahrzehnten makellos aus. Falten oder Unreinheiten haben bei der Modemacherin offensichtlich keine Chance, und mit ihren beneidenswert perfekten Zügen hat Posh den genetischen Jackpot geknackt. Zumindest behauptet sie das! Für ein Make-up-Tutorial auf YouTube ließ Vic sich jetzt von Styling-Guru Charlotte Tilbury schminken und beantwortete dabei Fan-Fragen aus dem Netz. Ein Follower wollte wissen, ob das Ex-„Spice Girl“ beim schmalen Näschen nicht doch nachhelfen ließ – und Vics Antwort kam prompt: "Wirklich jeder denkt das", schimpfte sie. "Alle behaupten, ich hätte eine Nasen-OP gehabt, aber das stimmt nicht. Meine Nase sah schon immer so aus!" Und wenn sie hier und da auf Fotos schmaler wirke, liege das laut Posh ausschließlich am cleveren Schminken. "Ich nenne es den Nasen-Trick", so die Vierfach-Mum. Man fragt sich fast, ob sie nach Jahren des fleißigen Dementierens sogar selbst an diese kleine, aber klare Lüge glaubt. Denn Fakt ist: Poshs Nase sah zu Beginn ihrer Gesangs-Karriere ganz anders aus, vor allem der Nasenrücken war damals deutlich breiter! Mit Make-up lässt sich das nicht so extrem verändern, zudem punktete Posh in Sachen Beauty-OPs schon früher nicht durch Ehrlichkeit.