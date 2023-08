Victoria Swarovski: Baby-Hammer für die 29-Jährige!

"Ich bin einfach nur glücklich", strahlt die "Let's Dance"-Moderatorin. Selbst das Scheidungsverfahren soll friedlich verlaufen. "Es gibt keinen Rosenkrieg, keinen Streit", so ihr Noch-Ehemann. Und anders als in Deutschland gibt es in Österreich kein Trennungsjahr, sodass die Scheidung bereits nach sechs Monaten vollzogen werden kann. Ist somit der Weg frei fürs Familien-Glück?

Denn Victoria hatte einmal erzählt, dass sie bis zum 30. Geburtstag – der ist am 16. August – eine Familie gründen will. "Es war damals von mir vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann. Heute würde ich sagen: Ich freu mich auf alles, was passiert und es kommt, wie es kommt", sagt sie. Doch nichtsdestotrotz nimmt ihre Liebe ordentlich Fahrt auf.

Freunde plauderten aus, dass Victoria mit Mark, der als reichster Österreicher gilt, bereits zusammenwohnt. Beste Voraussetzungen also, gemeinsam Zukunftspläne zu schmieden …