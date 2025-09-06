Victoria Swarovski: Babytraum geplatzt?

Mit spätestens 30 wollte sie Mutter sein – dieser Wunsch zerbrach mit der Trennung von Ehemann Werner Mürz (48) vor mehr als zwei Jahren. Heute ist sie neu verliebt: in “Red Bull”- Erben Mark Mateschitz (33). Gemeinsam leben sie in einer Villa nahe Kitzbühel, unweit von Victorias Mutter – perfekte Voraussetzungen für eine kleine Familie, sollte man meinen. Doch im Moment steht die Karriere an erster Stelle. Ihr Terminkalender ist voll bis an den Rand – da bleibt kaum Platz für Windeln und Wiegenlieder. Bleibt zu hoffen, dass sie ihren Herzenswunsch nicht aus den Augen verliert.