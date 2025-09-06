Victoria Swarovski: Babytraum geplatzt?
Victoria Swarovski wollte eigentlich mit 30 Mutter sein. Doch dazu ist es nicht gekommen. Liegt ihr Familien-Glück jetzt erstmal auf Eis?
Victoria Swarovski mit ihrem Freund Mark Mateschitz bei einem Formel 1 Rennen.
© IMAGO / GEPA pictures
Rauhaardackel Gustl ist derzeit Victoria Swarovskis (32) ganzer Stolz – doch wird er für längere Zeit ihr einziges “Baby” bleiben? Schon lange spricht die Kristallerbin über ihren Kinderwunsch. Doch im Moment scheint er vertagt, ihr Familien-Glück auf Eis gelegt – für die Karriere. Denn Victoria ist von den Bildschirmen kaum wegzudenken.
Victoria Swarovski ist super erfolgreich
Seit Jahren steht sie an der Seite von Daniel Hartwich (47) in der Primetime bei dem Tanzformat “Let’s Dance” auf der Bühne. Jetzt übernimmt sie auch noch die Moderation der Hundeshow “Top Dog Germany”. Obendrein ziert sie Magazincover, designt Dirndl, steht im Tonstudio – und glänzt dabei stets makellos.
Und als wäre das nicht genug: Auch der Rennsport hat es ihr angetan. Gerade erst machte sie den Rallye-Führerschein, träumt vom Heli-Cockpit und besitzt mittlerweile sogar den Motorradführerschein. Victoria scheint unaufhaltsam – doch bleibt da überhaupt noch Raum für ein Kind?
Stellt sie die Karriere über den Kinderwunsch?
Mit spätestens 30 wollte sie Mutter sein – dieser Wunsch zerbrach mit der Trennung von Ehemann Werner Mürz (48) vor mehr als zwei Jahren. Heute ist sie neu verliebt: in “Red Bull”- Erben Mark Mateschitz (33). Gemeinsam leben sie in einer Villa nahe Kitzbühel, unweit von Victorias Mutter – perfekte Voraussetzungen für eine kleine Familie, sollte man meinen. Doch im Moment steht die Karriere an erster Stelle. Ihr Terminkalender ist voll bis an den Rand – da bleibt kaum Platz für Windeln und Wiegenlieder. Bleibt zu hoffen, dass sie ihren Herzenswunsch nicht aus den Augen verliert.
