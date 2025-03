"Let's Dance": Genervt? Daniel Hartwichs Seitenhieb gegen Victoria Swarovski spricht Bände

Zu große Sorgen sollte Victoria sich allerdings nicht machen, immerhin ist sie bei Weitem nicht die einzige, die Hartwich mit seinem speziellen Humor bedenkt. Außerdem sind die beiden privat offenbar gut befreundet. Das verriet Swarovski vor rund zweieinhalb Jahren anlässlich Hartwichs Aus beim "Dschungelcamp" mit folgendem Kommentar:

"Als totaler Familienmensch kann ich seine Entscheidung absolut nachvollziehen und finde, dass das ganz groß von ihm ist", erklärte sie in einem Interview mit "spot on news" zunächst. "Daniel und ich sind im engen Austausch, überrascht hat mich die Nachricht also nicht", schob die Österreicherin dann noch hinterher. Daniel Hartwich hatte sie also vorab über private Kanäle über die berufliche Veränderung in Kenntnis gesetzt - etwas, das man wohl nur tut, wenn man ein enges Verhältnis zu jemandem hat!