Victoria Swarovski: Exklusive Einblicke! So feiert der "Let's Dance"-Star Weihnachten

Was geht für sie gar nicht als Weihnachtsgeschenk?

Etwas Unpersönliches, dann lieber gar kein Geschenk. Geschenke an sich sind mir ohnehin nicht so wichtig. Wichtiger sind mir Freundschaft und die Zeit mit meiner Familie. Ich bin so viel beruflich unterwegs, da freue ich mich mit am meisten über gemeinsame Aktivitäten.

Haben Sie schon Pläne für Silvester?

Noch keine konkreten. Sehr wahrscheinlich werde ich dieses Jahr irgendwo sein, wo es warm ist. Kann aber auch ganz anders kommen. Ich lasse mich überraschen.

Gibt es Neujahrsvorsätze?

Meine Karriere weiter voranbringen und vor allen Dingen gesund bleiben. Konkretere Dinge nehme ich mir an Silvester eher nicht vor.

Welchen Vorsatz konnten Sie bisher noch nicht umsetzen?

Ich bin grundsätzlich ein sehr zielstrebiger und konsequenter Mensch. Wenn ich mir etwas vornehme, dann bringt mich so schnell auch nichts mehr davon ab. So wurde ich auch erzogen, denn von nichts kommt bekanntlich auch nichts. Aber manchmal brauchen Dinge einfach länger, oder es kommt anders als geplant. Wichtig ist, dass man sich auf seinem Weg nicht beirren lässt und konstant an sich arbeitet.

Was wünschen Sie sich für 2024?

Wie gesagt, in erster Linie wünsche ich mir weiterhin gesund zu bleiben und erfolgreich zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein so facettenreiches Leben leben und so viele Dinge ausprobieren und erleben darf, die mir große Freude bereiten