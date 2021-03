Victoria Swarovski: Heftiger Schlag für die "Let's Dance"-Moderatorin

Seit 2018 moderiert die 27-Jährige die Sendung an der Seite von Daniel. Damals löste sie TV-Liebling Sylvie Meis ab. Für viele Zuschauer unverständlich. In ihrer ersten Staffel musste die Österreicherin heftige Kritik an ihrer Moderation einstecken. Und auch 2021 kann sie sie noch immer nicht von sich überzeugen.

Bei Instagram bekommt sie auf der Seite von "Let's Dance" ihr Fett weg. "Schade finde ich wirklich, dass sie dem Hartwig nicht endlich mal jemand passendes an die Seite stellen. Victoria S. hat bestimmt viel auf den Kasten, sieht gut aus und, und, und, aber auch wenn sie kleine Fortschritte gemacht hat, mit dem Moderieren wird das in diesem Leben nichts mehr", schreibt ein Fan.

Ein anderer schließt sich dieser Meinung an: "Neben Daniel Hartwich fällt immer mehr auf, dass Frau Swarovski einfach im Moderationsbereich nicht so gut aufgehoben ist." Ein Dritter wird meint sogar: "Frau Swarovski ist nach wie vor fürchterlich, RTL setzt scheinbar nicht auf Qualität sondern auf das Äußere und einen guten Namen."

Und andere fordern sogar: "Holt Sylvie Meis zurück!"

Doch Victoria lässt sich von dieser Kritik sicher nicht verunsichern und macht weiterhin ihren Job - und das bereits schon zum vierten Mal...

