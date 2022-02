Victoria Swarovski: Ihr düsteres Familiengeheimnis wurde gelüftet!

Da sie Nachwuchs der weltbekannten Swarovski-Familie ist, Millionen erben wird, stand sie schon immer im Rampenlicht – deshalb hatte es der Kriminelle auf sie abgesehen. "Ich war 12 Jahre alt", so Vicky. "Und der stand, ich sag jetzt mal, jeden Tag auf der Matte. Und irgendwann kamen Briefe und Morddrohungen!"

Der Mann erklärte darin, sich selbst und das junge Mädchen mit in den Tod ziehen zu wollen. "Und da hat meine Mutter, generell meine Eltern, echt Angst bekommen", so Victoria. Die Konsequenz? "Ich hatte dann Security für zwei Jahre an meiner Seite." So sollte sie vor einer möglichen Entführung oder einem Attentat geschützt werden.

Besonders tragisch: Selbst die Polizei konnte sie nicht richtig unterstützen. "Wenn du nichts getan hast, also, wenn du das Kind nicht sexuell belästigt oder angefasst hast, dann gibt es da nichts. Das war wirklich schwierig", klagt sie enttäuscht an.

Wirklich schlimm, womit sich die hübsche Promi-Dame schon als Teenagerin beschäftigen musste – und dass sie die furchtbare Tragödie auch immer noch nicht losgelassen hat!