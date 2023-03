Victoria Swarovski: Trauriges Geständnis! Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus

Nur sechs Jahre nach der Traumhochzeit ist die Liebe verflogen: Die "Let’s Dance"-Moderatorin soll bereits aus der gemeinsamen Villa in München ausgezogen sein. "Ja, Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich in freundschaftlichem Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen", gab das Management der 29-Jährigen bekannt. Was ist da bloß passiert?

Denn noch vor wenigen Monaten schwärmte die Österreicherin gegenüber von "Closer" in den höchsten Tönen über ihren Gatten. "Unser Geheimnis ist – so komisch das klingt – dass wir uns zu wenig sehen. Wir vermissen uns dann immer sehr und erleben unsere gemeinsame Zeit natürlich viel bewusster", so Victoria laut "Closer". Doch der Dauer-Trennungszustand wurde dem Paar nun scheinbar doch zum Verhängnis. Und auch der Babywunsch der Millionen-Erbin sollte sich nicht erfüllen. "Natürlich steht Kinder kriegen auf dem Plan. Und dann würde ich auch meinen Mann gerne mehr unterstützen in dem was er tut. So lange wir uns kennen stehe ich schon in der Öffentlichkeit und er hat mir immer den Rücken freigehalten", sagte sie über ihre Zukunftspläne. Klingt fast so, als wäre auch ihr stressiger Alltag ein Grund für das plötzliche Ehe-Aus.

Kein Wunder, denn Victorias Terminkalender ist proppevoll. "Ich stehe um halb sechs auf. Dann mache ich meistens anderthalb Stunden Sport. Dann habe ich meistens schon die ersten Calls mit meiner Beauty-Firma 'Orimei'. Während 'Let’s Dance' kommen dann noch die Vorbereitungen dazu oder eben auch Veranstaltungen wie DKMS-Live – was mir auch sehr wichtig ist. Dann natürlich noch Interviews, Workshops – mein Tag hat tatsächlich manchmal bis zu 16 Stunden." Klar, dass da wenig Zeit für die Liebe blieb…

