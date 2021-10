Victoria Swarovski: TV-Aus? Diese Nachricht macht stutzig!

In der "NDR"-Talkshow "DAS!" plaudert Victoria nun ganz offen darüber, warum sie sich dazu entschieden hat, ihre eigene Kosmetikmarke auf den Markt zu bringen, anstatt mit einer Firma zusammenzuarbeiten: "Man hätte ja natürlich das auch einfacher machen können. Ich hätte meinen Namen einfach abgeben können und sagen, mit einer großen Firma, die halt eben schon tätig ist für Pflege, sagen können: 'Komm, machen wir das zusammen.' Aber das war eigentlich nie mein Anspruch." Sie ergänzt: "Mein Anspruch war immer, ein zweites Standbein aufzubauen, in dem Fall eine eigene Pflegelinie, eine Kosmetik-Brand aufzubauen." Wow! Ehrliche Worte, die einen einzigartigen Blick auf Victorias Ziele werfen! Das die Beauty dadurch dem TV allerdings den Rücken zukehrt, ist unwahrscheinlich! Schließlich feierte sie erst in der letzten "Let's Dance"-Staffel wieder absolute Mega-Erfolge und ließ bei jedem ihrer Auftritte alle Fan-Herzen höher schlagen...