Victoria Swarovski & Werner Mürz: Jetzt redet sie über ihre Scheidung

Wie Victoria nun berichtet, ist es für sie keine große Überraschung, dass sich die Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt über Jahre hinweg in die Länge zieht. So ist sie der Meinung, dass auch eine mögliche Trennung von ihr und Ehemann Werner Mürz nicht ohne Komplikationen verlaufen würde. Gegenüber "taff" offenbart sie lachend: "Ich glaube, meine Scheidung würde auch echt lange dauern." Das für Victoria und Werner das Thema Scheidung jedoch eine Rolle spielt, ist absolut ausgeschlossen! Schließlich betont Victoria immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Traummann ist! Eine Trennung kommt für die beiden also definitiv nicht in Frage!