Victoria von Schweden: Der Familien-Zoff eskaliert!

Victoria reißt alte Wunden auf

Die Rock-Pullover-Kombination stammt vom Label Soft Goat, dessen Gründerin Stephanie Bergström keine Unbekannte im Palast ist. Früher waren die Modemacherin und Madeleine gut befreundet, doch mittlerweile herrscht Eiszeit zwischen den beiden Frauen. Was daran liegen könnte, dass Stephanie mittlerweile mit dem Mann verheiratet ist, der Madeleine einst so brutal das Herz brach. Knapp acht Jahre war die Prinzessin mit Jonas Bergström zusammen; kurz nach der Verlobung betrog er sie, die Hochzeit wurde abgesagt. Dass ihr Ex später ausgerechnet mit ihrer besten Freundin anbandelte, machte das Drama perfekt.

All diese Verstrickungen dürften auch Victoria bekannt sein. Deswegen ist es sehr verwunderlich, dass die besonnene, stets positiv denkende Kronprinzessin ausgerechnet durch ihre Kleider-Wahl nun alte Seelen-Wunden bei Madeleine aufreißt! Aus dem Palast-Umfeld heißt es sogar ziemlich deutlich, die Thronfolgerin habe es satt, Rücksicht auf ihre Schwester zu nehmen, immerhin habe Madeleine sich aus dem royalen Leben zurückgezogen, um in den USA zu leben. Victoria trägt bewusst schwedische Designer, um die Branche zu unterstützen, und das Modell von Soft Goat gefällt offenbar besonders gut, jedenfalls trägt sie es öfter – und nimmt dabei billigend in Kauf, ihre kleine Schwester vor den Kopf zu stoßen …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Dramatische Entwicklung! Victoria kann ihrem Daniel nicht mehr helfen: