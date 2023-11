Victoria von Schweden: Große Sorge um die Kronprinzessin

Anstrengend waren für die Kronprinzessin die letzte Monate sowieso. Rund um das 50. Thronjubiläum ihres Vaters im September übernahm sie viele seiner Termine, da er mit der Festplanung beschäftigt war. Da kam ihre kleine Familie zu kurz, da kam sie zu kurz. Kein Wunder also, dass Victoria so erschöpft aussieht. "Manchmal will sie sicher alles hinschmeißen", munkelt man schon in Palastkreisen. Aber: "Kein Kommentar", heißt es vom Hof!