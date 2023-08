Victoria von Schweden: Große Sorge um ihre Familie! Sie zerbricht an der Angst

Die Vorbereitungen auf das Thronjubiläum am 15. September laufen auf Hochtouren. Die Kronprinzessin ist einerseits stolz auf ihren Papa, der Schweden seit 50 Jahren regiert. Andererseits macht sich Victoria sicher große Sorgen. Wie lange hält er in seinem Amt noch durch? Bereits im Februar musste Carl Gustaf am Herzen operiert werden und wirkt häufig nicht mehr so fit wie sonst. Wie krank ist ihr Vater wirklich?