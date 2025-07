Villa der Versuchung: Eklat nach Folge 2 – ist das überhaupt erlaubt?

Am Ende des Votings stehen Ronald Schill (66), Steven "Seven" Graf Bernadotte (38) und Bettie auf der Kippe – alle mit jeweils vier Stimmen. Georgina Fleurs (35) Vote war das Zünglein an der Waage – und entscheidet sich gegen Bettie. Ihre Begründung: "Liebe Betti, es tut mir wirklich leid, wir hatten am wenigsten zu tun."