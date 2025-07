"Villa der Versuchung"- Folge 5 Vorschau - Zusammenbrüche & neue Streitigkeiten!

Kevin macht sofort deutlich, dass er das Comeback der Bar auskosten will. Als Brenda Brinkmann sich nur eine Zigarette nehmen will, rät er ihr: "Nimm doch direkt drei." Den ausgelassenen Zustand nennt er "Happy-Hour" – und stimmt sogar ein ironisches Liedchen an: "Ach wie schön, dass niemand weiß, dass du ständig in die Kostbar greifst", singt er mit Blick auf Brenda. Die Euphorie kippt schnell, es kommt zum Streit.