Vorhang auf: Die schönsten Pony-Trends der Stars

WISPY BANGS

WAS ES IST

Darf’s etwas dezenter sein? Wispy Bangs, was übersetzt so viel wie "dünner Pony" bedeutet, eignen sich für alle, die sich das erste Mal an eine Ponyfrisur herantrauen. Das Praktische: Die leicht zerzausten Strähnen müssen nicht aufwendig gestylt werden und lassen sich auch easy aus dem Gesicht klipsen.

WEM ES STEHT

Dieses Styling schmeichelt jeder Gesichtsform. Wer eine hohe Stirn hat, kann den Pony etwas länger ausfallen lassen. Cool, um den Look nur leicht zu verändern.

BOTTLENECK BANGS

WAS ES IST

Seinen Namen hat dieser Style vom englischen Wort für Flaschenhals (bottleneck). Wie ein Flaschenhals fallen die Haare erst gerade nach links und rechts geöffnet, um sich dann am Flaschenbauch, also ab Höhe der Brauen oder Augen, breiter zu öffnen.

WEM ES STEHT

Weil Bottleneck Bangs von ihrer gewollt zerzausten Optik leben, passen sie vor allem zu langen und gewellten Haaren und setzten jede Gesichtsform top in Szene: Runden Gesichtern verleiht der Look mehr Kontur. Eckige Züge und erste Fältchen werden durch die längeren Strähnen an den Schläfen weichgezeichnet.