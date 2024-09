Walentina Doronina: Bilder mit ihrem neuen Freund sorgen für Aufruhr

Walentina Doronina schwebt im Liebes-Glück. Doch so richtig gönnen wollen es ihr die Nutzer auf Social Media wohl nicht. Nachdem die einstige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin nun eine Bilderreihe mit ihrem neuen Freund Kevin auf Instagram veröffentlichte, wurden böse Stimmen laut. Ob die 24-Jährige mit diesen Reaktionen auf ihren ersten Pärchen-Urlaub in Neapel gerechnet hätte?

Verschmust zeigen sie sich am Flughafen, liegen sich im Flugzeug in den Armen, stöbern gemeinsam durch italienischen Boutiquen oder genießen ein kühles Getränk in den romantischen Straßen Neapels. Eigentlich könnte es nicht märchenhafter sein. Doch unter dem ersten Couple-Post der Blondine sammeln sich anstatt Glückwünsche eher negative Nachrichten.

"Vor 3 Monaten von Can getrennt und im TV noch von Verlobung geredet und jetzt schon ein Neuer... also musst ja meeega ernste Gefühle für ihn gehabt haben, als ob man die Liebesgefühle so schnell abstellen/verändern kann", heißt es in den Kommentaren. Ist ihre Liebe etwa nicht echt? Das glaubt auch ein anderer Nutzer: "Ich finde, sie macht alles mit für Show, weil sie ja so keine Aufmerksamkeit bekommt von den Medien, sorry aber ist einfach so". Wieder ein Anderer schreibt: "Als ob man mit dir in eine Beziehung eingehen kann, nachdem man dich und deinen Charakter auf Social Media und TV sieht." Autsch! Mit solch negativem Feedback zu ihrem ersten Liebes-Posting hätten Walentina und Kevin bestimmt nicht gerechnet.

Bleibt abzuwarten, ob sie sich als Paar noch einmal beweisen können. Das fordert zumindest ein weiterer Fan: "Hoffentlich bekommst du eine 2. Chance für das Sommerhaus nächstes Jahr. Bist ja leider rausgeflogen. Mit euch beiden wäre die Staffel nächstes Jahr genial." Ob Walentina ihre neue Liebe noch einmal dieser Beziehungsprobe aussetzen will?

Womit Walentina Doronina bereits im TV für Furore sorgte, erfährst du im Video: