Walentina Doronina: Profi-Sportler soll ihr neuer Freund sein!

Nach dem Liebes-Aus folgten heftige Anschuldigungen. Can (27) sei u.a. ohne Erlaubnis in in ihre Wohnung eingebrochen. Das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen und warf seiner Ex vor, dass sie ihn in einer TV-Show betrogen hat. "Bevor sie gefahren ist, war alles gut zwischen uns. Sie hat mir so viel auf der Arbeit geholfen. Wir haben so an der Beziehung gearbeitet. Wir haben darüber geredet, ein Haus zu kaufen, sie hat über Kinder geredet. Ich habe zu Hause gewartet. Ich habe mich auf sie gefreut", erzählte Can in seiner Instagram-Story. "Und dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und mit einem anderen Typen etwas angefangen hat." Angeblich war TV-Frischling Daymian Weiß (19) die besagte Affäre. Doch jetzt ist plötzlich von einem anderen Mann die Rede.