Walentina Doronina: "Das Business ist krank und gestört"

Reality-TV ist ein riesiger Hype: Formate wie "Temptation Island", "Der Bachelor" oder "Das Sommerhaus der Stars" locken mit Drama, Emotionen und Skandalen, die Sender hoffen auf traumhafte Quoten – und die Kandidaten auf Spaß, schnell verdiente Kohle und Karriere. Doch Vorsicht: Wer sich ins Reality-Business stürzt, sollte hart im Nehmen sein! In der SWR-Reportagereihe "Vollbild" packen jetzt einige Trash-Veteranen aus. Und was sie erzählen, klingt so gar nicht nach Fun! "Das Business ist krank", berichtet etwa Walentina Doronina (23). "Es ist wirklich gestört, also dass man da nicht irgendwie abrutscht, da braucht man, glaube ich, echt einen klaren Verstand. Man sieht das ja immer wieder, wie viele da an der Flasche landen."