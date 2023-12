Walentina Doronina: "Ich möchte auf jeden Fall früh Mama werden"

Im Interview mit InTouch Online verrät Walentina, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, bald Kinder zu bekommen. "Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre zusammen und haben schon wirklich schwere Hürden hinter uns. Also, trennen kann uns nichts", ist sie sich sicher. "Nächstes Jahr werde ich 24. Ich möchte auf jeden Fall früh Mama werden. Familienplanung ist so in 2 - 3 Jahren geplant. Wir überlegen uns gerade, ein Haus zu kaufen."

"Can und ich sind Sturköpfe, aber wir geben beide den Ton an", fügt die Reality-TV-Schönheit hinzu. "Es gibt keine klassische Rollenverteilung in unserer Beziehung. Jeder ist so wie er ist und macht das, worauf er Bock hat." Und das scheint auch das Erfolgsrezept ihrer Beziehung zu sein!