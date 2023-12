Walentina Doronina: Heimliche Telefonate mit Gigi Birofio! Sie enthüllt die ganze Wahrheit

"Gigi hat mich mehrfach angerufen und war super freundlich zu mir und meinte, er muss das ja machen, damit die Leute reden. Weil die Leute das von ihm erwarten. Eigentlich sehr, sehr traurig", erzählt Walentina uns. "Man sieht, dass ich in den ersten Folgen eigentlich nur Can verteidigt habe und direkt werden Sachen umgedreht. Aktion, Reaktion. Ich bin mit Sicherheit kein stilles Mäuschen, wenn jemand meinen Partner angeht."

Auf ihre Promi-Kollegen ist sie auch Wochen nach dem Show-Aus nicht gut zu sprechen. "In dem Business will jeder auffallen und ich bin eine Persönlichkeit, die es geschafft hat und das passt den anderen Kandidaten nicht", ist sie sich sicher. Auch dafür, dass viele Fans ihr ein TV-Verbot erteilen wollen, hat sie kein Verständnis. "Das zeigt noch mal, wie verbittert unsere Gesellschaft ist. Jemandem bewusst den Job kaputt machen zu wollen, ist wirklich armselig. Aber für mich ist es einfach nur noch mal eine Bestätigung, wie besessen einige Menschen vor mir sind. Und das zeigt mir einfach noch mal, dass ich alles richtig mache. Keiner wird mir Steine in den Weg legen können und das wissen die Leute und das provoziert sie extrem. Und wenn keiner über einen reden würde, wäre man nicht interessant."