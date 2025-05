"Bares für Rares"-Waldi: TV-Abrechnung! "Das sind reine Doku-Soaps"

Walter "Waldi" Lehnertz (58) ist vielen als schlagfertiger Kult-Händler aus der ZDF-Erfolgsshow "Bares für Rares" bekannt. Doch der 58-Jährige hat längst mehr als Antiquitäten im Blick. Nach eigener Show, Bestseller-Buch und TV-Ausflügen plant Waldi jetzt seinen sportlichen Durchbruch – aber nicht ohne klare Worte in Richtung Reality-TV. Im exklusiven Interview mit "TVMovie" ließ er tief blicken: Was bei ihm geht – und was eben nicht.