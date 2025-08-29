Was steckt hinter den Ehekrise-Gerüchten bei Luca und Christina Hänni?
Sind Luca und Christina Hänni wirklich in einer Ehekrise? Die Profitänzerin nimmt Stellung.
Luca Hänni und seine Christina sind Eltern einer kleinen Tochter.
© IMAGO / Bildagentur Monn
Seit Tagen fragen sich viele Fans: Gibt es Stress zwischen Luca (30) und Christina Hänni (35)? Der Anlass für die Spekulationen: Luca zeigt sich immer wieder ohne Ehering. Was ist da los?
Christina spricht Klartext auf Instagram
Christina Hänni geht jetzt selbst auf die Gerüchte ein und postet in ihrer Instagram-Story: "Wahnsinn, was ihr alles bemerkt." Sie nimmt die Diskussion mit Humor und ergänzt: "Es ist verrückt, aber er macht auch immer Witze. Erst heute Morgen hat er gesagt: ‚Ich muss meinen Ehering wieder anziehen‘, weil er ihn natürlich beim Film nicht trägt."
Damit meint sie Luca Hännis Rolle im Schweizer Musical "Ewigi Liebi". Christina erklärt: "Er spielt ja Dänu bei 'Ewigi Liebi', der definitiv unverheiratet ist. Es geht ja darum, die ewige Liebe zu finden oder zu bekommen. Und da muss er auf jeden Fall den Ehering ausziehen. Das wird auch kontrolliert."
"Dann vergisst man natürlich auch, ihn wieder anzuziehen."
Christina gibt zu: Das ständige An- und Ausziehen des Rings bringt Tücken mit sich. "Dann vergisst man natürlich auch, ihn wieder anzuziehen." Und weiter: "Plus, wenn er seine Klimmzüge macht, zieht er ihn aus – und dann vergisst er, ihn anzuziehen." Wer selbst einen Ehering trägt, hat sicher Ähnliches schon erlebt – unter anderem beim Sport oder auch beim Kochen.
Am Ende macht Christina klar: "Keine Sorge, keine Panik. Auch wenn man keinen Ehering trägt, geht es hier rum", sagt sie und zeigt auf ihr Herz, "und nicht um", fährt sie fort und tippt sich an die Stirn. Da werden Fans des Paares sicherlich erleichtert sein!
Übrigens: Privat hat die Tänzerin ihren perfekten Partner gefunden, beruflich sieht das etwas anders aus. Bei Instagram verrät die Mama nämlich auch, dass sie gerade auf der Suche nach einem Tanzpartner zum Trainieren sei, dies aber in der Schweiz gar nicht so einfach zu finden sei.
Instagram / @christina.haenni