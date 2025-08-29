Christina gibt zu: Das ständige An- und Ausziehen des Rings bringt Tücken mit sich. "Dann vergisst man natürlich auch, ihn wieder anzuziehen." Und weiter: "Plus, wenn er seine Klimmzüge macht, zieht er ihn aus – und dann vergisst er, ihn anzuziehen." Wer selbst einen Ehering trägt, hat sicher Ähnliches schon erlebt – unter anderem beim Sport oder auch beim Kochen.