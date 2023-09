Wayne Carpendale: Dieses Foto sorgt für Furore im Netz

Wayne Carpendale postete einige Eindrücke des Familienausfluges auf das Oktoberfest auf Instagram und schrieb dazu: "Oktoberfest durch Kinderaugen - besser als jede Maß". Auf dem Bild zu sehen: Annemarie und Wayne, wie sie in die Kamera strahlen und ihr Sohn Mads, der auf dem Arm seines Papas ist und nach hinten schaut. In den Kommentaren freuen sich Fans der Carpendales mit ihnen und schreiben Dinge wie: "Das sind ja schöne Familienaufnahmen von Euch vom Oktoberfest" oder "Wow. Was für eine schöne Familie". Doch ein User ist nicht ganz so begeistert von dem Foto und kritisiert: "Warum muss man so einen großen Jungen noch auf den Arm nehmen?" Das lässt der Schauspieler nicht auf sich sitzen und hat sofort eine Erklärung parat: "Weil man ein Familienfoto macht und nicht will, dass die Köpfe ein Meter auseinander sind", kontert Wayne. Klingt logisch...