Wayne Carpendale: Fremdgehbeichte! Geheimes Abkommen mit seiner Annemarie

Gleiches gelte natürlich im Gegenzug auch für seine Liebste. Wen sich die Moderatorin für diesen Pakt als Ziel der Begierde aussuchte, verriet Wayne Carpendale ebenfalls: "Anne hat Ashton Kutcher auf ihre Liste gesetzt. Ich habe mich für Cameron Diaz entschieden. Und ich finde sie immer noch toll, aber sie ist nicht ganz so zeitlos wie Ashton Kutcher". So so, ob die beiden wohl jemals in den Genuss kommen werden, den Fremdgeh-Deal in die Tat umzusetzen, bleibt abzuwarten...

