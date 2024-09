Wer stiehlt mir die Show?: Joko packt aus! Gibt es bald eine Loser-Staffel mit Bill Kaulitz?

Endlich wird wieder gerätselt! In der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wollen Nina Chuba (25), Tommi Schmitt (35) und Kurt Krömer (49) Moderator Joko Winterscheidt (45) seine Sendung streitig machen. Wem wird es gelingen? Und wer darf sein Moderationstalent nicht unter Beweis stellen? In der Vergangenheit guckten schon einige Promis in die Röhre. Bekommen die "Loser" bald eine zweite Chance?