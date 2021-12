Sissi: Die Wahrheit über ihren Tod - So starb die Kaiserin wirklich

Bis heute gilt Schauspielerin Romy Schneider als die einzig wahre Sissi. Dreimal in Folge schlüpfte die Deutsch-Französin in den 50er Jahren in die Rolle der österreichischen Kaiserin Elisabeth und erfüllte sie mit jede Menge Herzblut und Leidenschaft. Eins haben die beiden Frauen gemeinsam: Bis heute bleibt ihr Tod ungeklärt. Romy Schneider wurde an einem Morgen im Mai des Jahres 1982 tot in ihrer Pariser Wohnung gefunden. Selbstmord? Bis heute steht die wahre Todesursache nicht fest. Kaiserin Sissi ereilte ein ähnliches Schicksal. Ein geheimes Rendezvous am Genfer See wurde Elisabeth von Österreich 1898 zum Verhängnis. Doch wer steckte wirklich hinter dem tödlichen Attentat?