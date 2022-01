Die Tochter des Herzogs Max in Bayern wurde als Sissi (1837 – 1898) zu einer der populärsten Persönlichkeiten der europäischen Monarchie. Ihr pompöses Leben wurde in zahlreichen Filmen porträtiert, die uns bis heute die Weihnachtszeit versüßen. Mit gerade einmal 16 Jahren heiratet Elisabeth von Wittelsbach am 24. April 1854 den österreichischen Kaiser Franz Josef. Von da an wird sie von der ganzen Welt für ihre Schönheit und ihre zierliche Figur bewundert. Doch was die wenigsten wissen, für ihre makellose Schönheit zahlte Kaiserin Sissi einen hohen Preis, der sie fast das Leben kostete.