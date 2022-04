Will Smith: Flucht aus der Ehe-Hölle! Die Koffer sind schon gepackt

Will ergreift die Flucht

Will flüchtet für mehrere Tage nach Dubai zu einem befreundeten Scheich. Doch offenbar will das Paar seine Beziehung nicht so schnell aufgeben. Immerhin sind die beiden schon seit über 15 Jahren zusammen, haben zwei Kinder. Der erste Schritt: miteinander reden, sogar vor laufenden Kameras.

Jada kündigte gerade an, die Oscar-Ohrfeige demnächst in ihrer TV-Show "Red Table Talk" thematisieren zu wollen: "Nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, konzentriert die Smith-Familie sich jetzt auf ihren Heilungsprozess. Einige Details dieses Prozesses werden hier geteilt", so Jada in der aktuellen Folge. Mit Will? Davon ist auszugehen: In der Vergangenheit war er schon öfter Gast in ihrer Show, hat mit ihr vor Publikum auch schon über andere Eheprobleme gesprochen. Und das schien zumindest immer geholfen zu haben …

