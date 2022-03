Willi Herren: Herzinfarkt-Drama um seine Ex-Freundin!

Jana hatte Glück im Unglück. Ihr 18-jähriger Sohn war in der Wohnung und rief den Rettungsdienst. "Ich wurde am 24. Februar notoperiert, ausgerechnet an Weiberfastnacht und erhielt einen Stent eingesetzt. Ein großer Schock", so die Managerin. "Seitdem ist dieses Datum für mich der zweite Geburtstag, und ich bin dankbar, dass ich noch lebe."

Stummer Herzinfarkt - An diesen Symptomen kannst du ihn erkennen: