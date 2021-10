Willi Herren: Insiderin packt aus - 6 Monate nach seinem Tod

In ihrem Buch "Life is a Party! Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen" erklärt Claudia, dass sie es nicht angemessen findet nach einem Todesfall ein gemeinsames Bild in den sozialen Netzwerken zu teilen. "Ich kann das nicht", erklärt die Unternehmerin.Das heißt aber nicht, dass sie Willis Tod sie nicht beschäftigt hat. "Wenn ich das richtig verstanden habe, stand Willi unter großem Druck, stellte sich vielleicht die Frage: 'Wie geht es weiter? Bin ich schon auserzählt? War ich schon in allen Realityshows vertreten? Was kann noch kommen?", so Claudia weiter.