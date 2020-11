Willi Herren & Jasmin: Bittere Beichte über gemeinsame Kinder

Zwar haben Willi Herren und seine Jasmin bis heute keine eigenen Kinder bekommen, doch dafür kann sich das Ehepaar über eine waschechte Patchwork-Familie im heimischen Köln freuen. Mit der Deutsch-Italienerin Mirella Fazzi bekam der Ex-Lindenstraße-Schauspieler Sohn Stefano (1994) sowie Tochter Alessia-Millane (2002). Auch seine Auserwählte brachte eine Tochter mit in die Beziehung. Langweilig wird es also im Hause Herren sicher niemals!