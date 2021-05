Willi Herren nach seinem Tod: Total-Absturz! Tochter Alessia kann nicht mehr

Doch die wilde Zeit hat Alessia geprägt. Bei einem TV-Auftritt im Kabel-1-Format "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" griff sie 2019 brutal eine Nonne an, leistete sich mehrfach verbale Ausrutscher. "Ich habe mich in meinem Leben schon oft geschlagen. Mit der Faust so ins Gesicht", erzählte sie vor laufenden Kameras. "Manche haben es echt verdient." Und auch bei "Promi Big Brother" machte sich Willis Tochter 2020 mit ihrem losen Mundwerk keine Freunde, flog schon nach drei Tagen raus.

Doch sie versucht aus ihren Fehlern zu lernen. Im Sommer ist Alessia erneut im Trash-TV zu sehen, will beim "Kampf der Realitystars" (RTL ZWEI) Sympathiepunkte sammeln. Dass sie sich immer wieder aufrappelte und ernsthaft bemühte, sich zu bessern, hat sie hauptsächlich ihrem Vater zu verdanken. Unermüdlich sprach er ihr Mut zu, gab ihr Kraft. Und Alessia war auf einem so guten Weg: "Ich mache gerade meinen Realschulabschluss", berichtete sie kürzlich. "Danach würde ich gerne eine Ausbildung oder so etwas machen." Willi hatte sich mehr Stabilität für seine Tochter gewünscht, half ihr, wo er konnte. Doch jetzt ist er nicht mehr da, eine emotionale Katastrophe für die junge Frau. "Papa, du bist mein Vorbild, meine Legende!", verabschiedete Alessia sich auf Instagram. "Ich werde diese Legende weiterführen, ich werde Willi Herren in weiblich sein, nur für dich … Ich wollte mit dir den Weg gehen, den ich jetzt alleine gehen muss, aber ich bin stark, stark für dich!"