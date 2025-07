Wird Calantha Wollny gesucht? Das sagt die Polizei Neuss

Ein erneuter Familienkonflikt bei den Wollnys sorgt für Schlagzeilen – diesmal mit einer heftigen Behauptung. Silvia Wollny (60) erklärte kürzlich in ihrer Instagram-Story, dass die Polizei nach ihrer Tochter Calantha Wollny (24) und deren Partner Alex suche. Sie rief sogar ihre Community dazu auf, Hinweise über deren Aufenthaltsort an sie oder direkt an die Polizei zu melden.