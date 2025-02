Sarafina Wollny vs Calantha: Der Schwestern-Streit eskaliert!

Nun, am Dienstag (18. Februar 2025) konnte sie dann aber doch nicht länger an sich halten und verriet, dass sie sehr wohl auf dem Schirm hat, wer die Vorwürfe erhoben hat. In einem neuen Instagram-Beitrag schrieb Sarafina nun: "Gefühlskalt? Ich sag es euch ehrlich Leute, diese ganzen Lügen ich kann es nicht mehr lesen und hören. Meine Mama, ist der tollste Mensch auf dieser Welt. Sie stellt sich in allem hinten an. Sie liebt zu sehr & vergisst sich dabei oft selbst. Sie hilft wo sie kann & bis zu einem Punkt hat sie geholfen aber irgendwo ist auch mal gut, wenn man anfängt zu erpressen weil man immer mehr haben will. Finde es sooo schlimm, dass man immer mit Lügen kommt nur um an Geld zu kommen!"