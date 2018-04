Wo wohnt Helene Fischer?

Helene Fischer (33) ist im Moment wohl die Schlagerkönigin schlechthin! Egal ob Fan oder nicht - "Atemlos" kennt ja nun wirklich jeder. Auch mit ihren anderen Songs macht die schöne Blondine von sich reden - von ihren heißbegehrten Shows ganz zu schweigen. Klar, dass die Fans da mehr über ihr Idol wissen wollen. Die in Sibirien geborene Sängerin gibt auch häppchenweise Infos über ihr Privatleben. Aber eines interessiert ihre riesige Fangemeinde ganz besonders: Wo wohnt Helene?

Helene Fischer: Sie hat mehrere Wohnungen und Villen

Als ein Reporter vom "stern" Helene fragte, was für sie "Heimat" bedeutet, überrascht sie mit dieser Antwort: "Da beneide ich Florian. Für ihn bedeutet Heimat Niederbayern. Bei mir sieht das schon anders aus: Russland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und jetzt der Norden. Für mich ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl. Wenn ich mit Florian zusammen bin, dann bin ich zu Hause." Obwohl das natürlich schon ein bisschen rastlos wirkt. Denn mittlerweile können Helene und ihr Florian schon deutlich mehr Wohnorte zählen als Otto Normalverbraucher - angefangen in Wiesbaden, wo Helene aufgewachsen ist. Seit 2015 soll sie in der schicken Hamburger Hafencity wohnen. Man ist hier sehr diskret, aber angeblich soll sie den "Marco Polo Tower" bewohnen...

Helene Fischer: Eine Villa hier, ein Häuschen dort...

Und nicht nur hier hat sie eine absolut tolle Wohnung in einer der besten Gegenden Hamburgs (man spricht von 9500 Euro pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter!) Auch im Heimatort von Florian, im niederbayrischen Tiefenbach, hat das erfolgreiche Paar eine super Bude. Außerdem urlauben die beiden gerne zusammen - wo könnte man das besser als an einem See? Oder gleich an zwei Seen! Sie besitzen schließlich eine Luxus-Villa in Inning am Ammersee samt See-Grundstück mit Swimmingpool und eigenem Bootshaus - und eine Villa am Starnberger See. Und natürlich auf Mallorca - Helenes "Seelen-Ort". „Wenn ich meinen Kopf lüften möchte, fliege ich nach Mallorca und genieße das Meer“, verriet die Schlagerkönigin einmal. Da ist so eine Traumvilla im Westen des Eilands sehr praktisch. Von 400 Quadtratmetern Wohnfläche, mindestens einem Schwimmbecken und einer großen Terrasse mit Feuerstelle ist die Rede. Da wird sich sicher der ein oder andere Fan denken, dass er vielleicht besser selbst Schlager-Karriere gemacht hätte...